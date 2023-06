L’OM a trouvé son entraîneur, il exige ses premières recrues

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la recherche d’un nouvel entraîneur depuis l’annonce du départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria lorgne notamment Marcelo Gallardo, l’ancien de River Plate étant libre de tout contrat. De quoi faire de lui une cible de choix aux yeux du président de l’OM, mais l’Argentin a des exigences précises pour son arrivée sur la Canebière.

Qui dirigera l’OM la saison prochaine ? Pablo Longoria et son équipe s’activent pour trouver le candidat parfait. Des discussions existent notamment avec Marcelo Gallardo, l’Argentin étant désireux de découvrir l’Europe après avoir brillé sur le banc de River Plate. Une piste de choix aux yeux du président de l’OM.



Gros coup de froid pour l’OM dans sa révolution https://t.co/38YNH9Sofq pic.twitter.com/ZP8u8Y7LWk — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Longoria a sa priorité

Comme l’explique ce samedi Foot Mercato , Marcelo Gallardo est en haut de la short-list établie par Pablo Longoria pour la succession d’Igor Tudor. Il faut dire que l’Argentin, passé par l’AS Monaco et le PSG durant sa carrière de joueur, s’est imposé comme une référence dans son pays après avoir passé huit années sur le banc de River Plate, remportant notamment à deux reprises la Copa Libertadores (2015 et 2018).

Gallardo veut débarquer avec ses adjoints