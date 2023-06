Payet, Galtier… Toutes les infos mercato du 10 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

OM : La grande annonce de Payet sur son avenir

Alors que des questions se posent concernant l'avenir de Dimitri Payet, le joueur de l'OM a mis les choses au point. Pour France Football , il a alors assuré : « J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus. Ce n’est pas le cas ? Ben non, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme. Encore à l’OM la saison prochaine ? Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps j’espère ».



Le PSG connait le prix à payer pour Nagelsmann

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG penserait à Julian Nagelsmann. Mais si l'Allemand a quitté le banc du Bayern Munich, ce n'est pas pour autant qu'il devrait être gratuit. Alors que les Bavarois continuent de payer le salaire de leur ancien entraîneur, voilà qu'ils voudraient recevoir une indemnité de la part des Parisiens. Selon Goal , il faudrait compter entre 10 et 15M€ pour s'offrir Nagelsmann.



Verratti sur le départ au PSG ?

Il y a quelques mois, Marco Verratti prolongeait son contrat avec le PSG jusqu'en 2026. Mais voilà que ce bail n'exclurait aujourd'hui pas la possibilité d'un départ durant le mercato estival. Selon les informations du Parisien , alors que Luis Campos travaillerait sur plusieurs transferts, la porte ne serait pas fermée pour une vente de l'Italien. A voir si un club arrivera avec une somme convaincante pour avoir Verratti...



Le prochain club de Galtier identifié ?

Après seulement un an au PSG, Christophe Galtier devrait prochainement être remercié. Quid maintenant de l'avenir de l'entraîneur français ? Après une saison compliquée à Paris, Galtier pourrait ne pas trainer et immédiatement rebondir. Cela pourrait être le cas du côté de Naples. Selon les informations d' Il Mattino , il serait la priorité d'Aurelio De Laurentiis, au même titre que Rudi Garcia.



Une énorme perte en interne pour l'ASSE