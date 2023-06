Vente ASSE : Un énorme fiasco est annoncé

Benjamin Labrousse

Engluée dans un projet de reprise depuis plusieurs saisons déjà, l’ASSE peine à avancer dans ce dossier. Alors que sur le plan sportif, le club du Forez a connu une saison à rebondissements, certains estiment qu’une vente du club est désormais nécessaire pour retrouver l’élite du football français. C’est le cas de l’ancien joueur Geoffrey Dernis.

L’avenir de l’ASSE est en jeu. 10 fois titré champion de France, le club stéphanois ne connaît pas ses heures les plus glorieuses. Après un début de saison catastrophique où les hommes de Laurent Batlles ont flirté avec la relégation en National, ces derniers ont su redresser la barre afin de terminer à une honorable 8ème place en Ligue 2. Mais désormais, beaucoup s’interrogent sur le possible projet de vente du club, dossier en suspens depuis (très) longtemps.

Sans une vente du club, « Saint-Étienne aura du mal à avancer »

Interrogé à ce sujet pour Peuple Vert , l’ancien joueur (2006-2009) Geoffrey Dernis a livré sa vision des choses quant à une potentielle reprise de l’ASSE. « Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de faire de la langue de bois. Je crois sincèrement que tant que les choses ne changeront pas, Saint-Étienne aura du mal à avancer. On pourra me dire que les deux présidents étaient déjà là quand le club était bien placé en Ligue 1 et gagnait la Coupe de la Ligue, mais tout reposait sur le travail de Galtier » .

Dernis l’affirme, « Il y a un truc énorme à faire » avec l’ASSE