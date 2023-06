Viré par le PSG, Galtier connait déjà sa prochaine destination

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise. En effet, le club de la capitale aurait décidé de se séparer de son entraineur. Selon la presse italienne, Christophe Galtier pourrait très vite reprendre du service, puisqu'il serait en pole position pour signer à Naples.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus le coach du PSG la saison prochaine, et ce, parce que son entraineur est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de leur dernière réunion.

Le PSG remercie Christophe Galtier

Alors que le PSG n'a pas encore officialisé son départ, Christophe Galtier aurait déjà une piste très sérieuse pour rebondir. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club de la capitale, le technicien français de 56 ans pourrait prendre la succession de Luciano Spalletti au Napoli.

Galtier et Garcia en pole pour rejoindre Naples