Incroyable, une figure du PSG va aller voir ailleurs !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé conseiller sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos partage son temps entre le club de la capitale et le Celta Vigo, où il occupe un poste de consultant externe. Une double casquette qui pose question, et cela ne devrait pas s’arranger dans les prochaines semaines puisque le Portugais va voir plus de poids en Espagne.

Nommé à la tête du secteur sportif du PSG après le départ de Leonardo, Luis Campos entame ce mercato estival avec une certaine pression, sa position ayant été fragilisée par un recrutement estival jugé décevant l’an dernier, mais également par sa volonté de placer Christophe Galtier sur le banc de touche et le refus de Kylian Mbappé de prolonger. Mais son rôle de consultant externe au Celta Vigo fait également aussi parler.

PSG : C’est terminé pour Neymar, il annonce la fin https://t.co/m1I18roczB pic.twitter.com/Ze3ZefTVZQ — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Une double casquette qui fait jaser

En effet, en parallèle de ses fonctions au PSG, Luis Campos collabore également avec la formation espagnole. Un contexte pour le moins original qui fait grincer des dents certains observateurs et qui place parfois le Portugais dans des situations particulières, comme ce fut le cas l’été dernier lorsque Campos était impliqué dans le dossier Cédric Bakambu, évoluant alors à l’OM et ciblé par le Celta Vigo.

Le Celta a demandé à Campos d’être plus présent et plus impliqué