Mbappé – PSG : Une bombe à 200M€ est lâchée

Ce jeudi soir, un accord entre le Real Madrid et le PSG a été annoncé. L'émir du Qatar aurait bouclé le transfert de Kylian Mbappé contre un chèque de 250M€ selon les informations d'un média parisien. En Espagne, on dément cette information, mais on affirme que le Qatar souhaite bien se séparer de la star française cet été. Une somme comprise entre 150 et 200M€ pourrait suffire.

Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid aurait été bouclé selon les informations de PSG Community . L'émir du Qatar en personne aurait conclu un accord avec le club espagnol pour un transfert à 250M€. Immédiatement, la presse espagnole a réagi à cette information.

PSG : Incroyable, le transfert de Mbappé est acté pour un montant record ! https://t.co/9mH3mGz7kD pic.twitter.com/EuR6BTpnei — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Il n'y aurait aucun accord avec le Real Madrid

Présent sur le plateau de la Cadena COPE, Pedro Morata affirme qu'il n'existe aucun accord entre le PSG et le Real Madrid au sujet de Kylian Mbappé. Par contre, le Qatar souhaiterait bien tourner la page dès cet été.

Le PSG ouvre la porte

Selon le média espagnol, Doha ne fermerait pas la porte à un départ de Mbappé cet été. Cela fait suite à la décision du joueur de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Le Qatar refuserait de le voir partir libre cet été et réclamerait une somme comprise entre 150 et 200M€.