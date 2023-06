Mercato : Une autre star va claquer la porte du PSG

Jean de Teyssière

Après un court prêt à Nottingham Forest, Keylor Navas va faire son retour au PSG cet été. Il va y retrouver son rival pour le poste de numéro 1 dans la hiérarchie : Gianluigi Donnarumma. La cohabitation entre les deux hommes n'arrangeait personne, l'Espagnol voulant être numéro 1 et l'Italien étant trop pressé par cette rivalité. Un choix va donc se faire et Keylor Navas, toujours compétiteur, pourrait plier bagage.

Le mercato promet d'être agité au PSG et cela pourrait concerner toutes les lignes. Avec le retour de Keylor Navas et ses performances très bonnes avec Nottingham Forest, maintenu en Premier League, la question se pose de savoir ce qu'il faut faire avec les deux gardiens parisiens. Alterner comme au temps de Mauricio Pochettino ? Avoir une hiérarchie claire comme avec Christophe Galtier et comme le souhaitent les dirigeants du PSG ? Luis Enrique, le probable successeur de Galtier devra trancher.

Navas veut être numéro 1

Keylor Navas, 37 ans en décembre est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024. Et selon Le Parisien , il est hors de question pour le Costaricain de rester cantonné au rôle de simple doublure de Gianluigi Donnarumma. Rassuré par ses qualités après son passage en Angleterre entre février et mai 2023, Keylor Navas a encore faim de compétition et souhaite être le gardien titulaire. Le futur entraîneur du PSG devra faire un choix, et le bon.

Un départ de Navas cet été ?