Le patron de l'ASSE en rajoute une couche sur la vente du club

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de deux ans que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officiellement mis en en vente l'ASSE. Les mois ont passé et après plusieurs rebondissements, rien n'a été officialisé concernant la cession des Verts. Pour autant, au sein de la direction de l'ASSE, on espère absolument cette vente.

Du côté de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent tourner la page. A la tête des Verts depuis plusieurs années maintenant, on recherche donc un repreneur. Reste maintenant à le trouver ce qui n'a pas été le cas depuis plus de deux ans maintenant. Il y a pourtant eu des intéressés, mais l'ASSE n'a toujours pas été vendue.

« Je souhaite vivement qu’un investisseur reprenne le club »

Il n'empêche que les patrons de l'ASSE veulent passer à autre chose. Roland Romeyer l'a d'ailleurs encore confirmé. Poteaux Carrés a ainsi rapporté des propos du président stéphanois, issus du livre AS Saint-Etienne, 90 ans de légende , où Romeyer annonce alors à propos de la vente de l'ASSE : « Je souhaite vivement qu’un investisseur reprenne le club, avec une capacité financière qui permettra à l’ASSE de retrouver sa fierté et à ses supporters le bonheur, et bien sûr qu’il l’aime comme nous toutes et tous ».

« Nous ne sommes pas des milliardaires »