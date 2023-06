Vente ASSE : La mèche est vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato estival vient d'ouvrir ses portes, l'ASSE a enregistré un départ majeur. Patron à la cellule recrutement, Luis de Sousa va rejoindre le FC Pau pour occuper le rôle de directeur sportif. Au moment de justifier son départ de Saint-Etienne, il a évoqué la vente imminente de l'ASSE.

L'ASSE ne s'attendait pas à un tel début de mercato. Responsable de la cellule recrutement, Luis de Souza a pris la décision de quitter les Verts , afin d'embrasser une carrière de directeur sportif au FC Pau. Présent face aux médias ce mardi, il a justifié son départ de l'ASSE. Au cours de son élocution, de Souza a fait référence à la vente du club stéphanois, annoncée depuis près de deux ans.

« Tout le monde sait que le club est à vendre »

« Si ça n'a pas continué à Saint-Etienne, c'est pour des raisons personnelles, des perspectives d'avenir. Tout le monde sait que le club est à vendre, donc c'est du court terme. J'ai accepté en novembre pour du court-terme avec le mercato d'hiver à faire et celui de l'été à préparer. J'ai préféré un challenge sur le moyen-long terme plutôt que du court-terme. J'ai été heureux et fier que l'ASSE fasse appel à moi pour une mission qui n'était pas simple. On a réussi ce défi de maintenir les Verts, qui n'ont rien à faire en L2 » a-t-il déclaré face aux journalistes dans des propos rapportés par Poteaux Carrés.

Romeyer avait déjà annoncé la couleur