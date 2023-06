Vente ASSE : Il lâche une terrible révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dernièrement, le dossier lié à la vente de l'ASSE était relancé par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux responsables stéphanois enchaînaient les entretiens pour tenter d'obtenir un accord. Mais l'espoir aura été de courte durée. Selon un journaliste proche du club, les deux dirigeants sont aux abonnés absents, alors que la saison vient de rendre son verdict.

Mise en vente depuis avril 2011, l'ASSE appartient toujours à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux responsables sont toujours en place, et cela commence à agacer certains supporters, qui espèrent l'arrivée de nouveaux investisseurs. Dernièrement, L'Equipe avait annoncé que ce dossier était toujours d'actualité et que des discussions étaient en cours. Mais comme l'écrit Olivier Guichard dans les colonnes du Progrès , aucun mouvement n'a été enregistré récemment.

Les dirigeants sont aux abonnés absents

« Jean-François Soucasse, le président exécutif et numéro un de l’organigramme décisionnaire, continue à fuir les micros. Roland Romeyer, que ses proches disent usé, assure ne plus être aux commandes même s’il n’avait pu s’empêcher de remettre les mains dans le cambouis cet hiver. Quant à Bernard Caïazzo, qui fait le tour des stades sauf de Geoffroy-Guichard où il ne peut plus poser un pied par crainte de la réaction des ultras, il préfère opportunément l’ombre à lumière qu’il aimait tant » a lâché le journaliste.

Une vente de l'ASSE est nécessaire