Il l’annonce, il sera l’entraîneur du PSG

Rien n’est encore officiel, mais la saison prochain, le PSG devrait avoir un nouvel entraîneur sur son banc de touche. En cette intersaison, Christophe Galtier serait proche d’être remercié, reste maintenant à lui trouver un remplaçant. Julian Nagelsmann fait aujourd’hui figure de favori, mais le nom de Thiago Motta revient également au PSG. L’actuel entraîneur de Bologne devrait d’ailleurs débarquer tôt ou tard au Parc des Princes.

L’été dernier, le PSG décidait de faire confiance à Christophe Galtier. Ce dernier a remplacé Mauricio Pochettino sur le banc parisien et forcément, il était très attendu. Si la saison s’est terminée avec le titre de champion de France, le reste a plutôt été décevant. Et voilà que cela pourrait d’ailleurs être fatal à Galtier. Après seulement une saison et bien qu’il ait encore un an de contrat, l’ancien entraîneur de Nice se dirigeait tout droit vers un licenciement. Cela fait maintenant plusieurs semaines que cette information circule et les rumeurs vont bon train concernant l’identité de son successeur. Qui sera alors le futur entraîneur du PSG ? Julian Nagelsmann tiendrait aujourd’hui la corde, mais Thiago Motta aurait également une carte à jouer dans ce feuilleton…

Thiago Motta sur le banc du PSG ?

Ancien joueur du PSG, Thiago Motta s’est désormais reconverti en tant qu’entraîneur. Et depuis quelques saisons, il réalise du très bon travail en Italie. Ça a été le cas lors de cet exercice avec le club de Bologne. De quoi lui permettre de s’asseoir sur le banc du PSG ? Le nom de Motta circule aux abords du Parc des Princes et l’Italien pourrait notamment compter sur un soutien de poids : Nasser Al-Khelaïfi. En effet, il a été expliqué que le président du PSG était resté très proche de Thiago Motta et qu’il ferait le forcing en coulisses pour en faire le remplaçant de Christophe Galtier, estimant qu’il était le candidat idéal pour remettre Paris sur le droit chemin. Problème, en interne, le profil du Transalpin ne ferait clairement pas l’unanimité.

