PSG : C’est confirmé, Galtier peut rêver pour son avenir

Après une saison passée à la tête du PSG, Christophe Galtier va être licencié. L'ancien coach de l'OGC Nice a été très marqué par cette saison éprouvante qui va donc déboucher sur son licenciement mais il pourrait retrouver le moral très vite. Galtier serait dans les petits papiers de Naples.

Christophe Galtier n'aura pas échappé au sort qui l'attendait. Comme révélé par le10sport.com, Luis Campos a jugé lors d'un entretien avec l'entraineur qu'il n'avait plus la motivation et l'énergie nécessaire pour relever le défi. Lessivé, Galtier va se faire licencier prochainement par le PSG mais une jolie porte de sortie s'ouvre à lui.

PSG - Galtier : Cette révélation troublante sur le Qatar https://t.co/BrAqsYExPa pic.twitter.com/o8l69Vdukt — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Naples pense à Galtier

Sacré champion d'Italie, Naples s'est séparé de son entraineur Luciano Spaletti. Ce dernier souhaitait prendre une année sabbatique et Aurelio De Laurentiis a accepté sa demande. Comme révélé par Il Mattino et confirmé ce lundi par la Gazzetta dello Sport , Christophe Galtier pourrait lui succéder sur le banc napolitain. Il tiendrait la corde au même titre que Rudi Garcia et Paulo Sousa.

Réponse le 27 juin

Christophe Galtier pourrait être fixé assez rapidement. En effet, Aurelio De Laurentiis se serait fixé une date butoir pour annoncer le nouveau coach de son club : le 27 juin. Après une année chaotique, Galtier peut donc rêver de s'offrir un rebond inespéré.