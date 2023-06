Mercato : Le PSG vise un énorme coup et se fait plomber

Jean de Teyssière

Adrien Rabiot sera la bonne affaire de l'été, lui qui est en fin de contrat avec la Juventus de Turin à la fin du mois de juin 2023. Il n'a toujours pas prolongé avec le club turinois et de nombreux clubs, dont le PSG serait venu aux nouvelles. Le vice-champion du monde 2022 disposerait de deux offres concrètes et le PSG n'y figure pas. De quoi mettre fin à la rumeur évoquant l'incroyable retour de Rabiot au Parc des Princes ?

Après la décevante saison 2022-2023, Luis Campos va entamer son troisième mercato à la tête du PSG. On serait tenté de dire qu'il ne lui sera pas difficile de faire pire que les deux premiers. Surtout après un mercato hivernal vierge. Le conseiller du football du PSG est donc lancé dans ce mercato estival et devrait déjà voir l'une des pistes du club tomber à l'eau.

Manchester United a formulé une offre à Rabiot

D'après les informations de Tuttosport relayées par RMC Sport, l'avenir de Adrien Rabiot reste flou. ayant été formé une petite année à Manchester City en 2008, l'international français se verrait bien repartir en Angleterre pour découvrir la Premier League. D'après le média italien, Manchester United aurait formulé une offre à l'ancien Parisien. Après avoir déjà tenté de le recruter cet hiver, les Red Devils reviennent donc à la charge. Les Mancuniens seraient en pole position et bénéficie de l'argument Ligue des Champions, argument que n'a pas la Juve.

Rabiot se verrait bien rester à la Juve