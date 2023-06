Mercato : L’OM prépare une grande surprise

Arnaud De Kanel

Après une seule petite saison passée sur le banc de l'OM, Igor Tudor a décidé de démissionner. Le Croate met le club phocéen dans l'embarras même si Pablo Longoria sait gérer ce genre de situation. Et il se pourrait bien que le président de l'OM réserve une surprise.

Qui prendra la succession d'Igor Tudor à l'OM ? Comme Jorge Sampaoli l'année passée, le Croate a claqué la porte de façon brutale et le club phocéen ne s'y était pas préparé. Plusieurs noms ont été évoqués et une short-list de trois coachs a été définie.

Grosso recalé

Les profils s'enchainent pour l'après Igor Tudor mais l'OM commence enfin à y voir plus clair. Selon les informations de La Minute OM , Fabio Grosso ne devrait pas récupérer le poste. Le champion du monde 2006 avec l'Italie ne serait plus dans les petits papiers. Pablo Longoria pourrait boucler un recrutement totalement inattendu.

Un profil «surprise»