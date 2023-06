PSG : Galtier viré, la solution est trouvée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une seule saison à la tête du PSG, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions par sa direction. Selon Rio Mavuba, le club parisien n'a pas pris la bonne décision. Pour l'ancien joueur du LOSC, le club parisien devrait prendre exemple sur Manchester City, qui n'a pas lâché Pep Guardiola, victorieux de la Ligue des champions ce samedi.

Une année et puis s'en va pour Christophe Galtier. Le PSG a pris la décision de tourner la page et d'en ouvrir une autre afin de tenter de relancer la machine. Le Français rejoint donc la liste des entraîneurs qui n'ont pas duré dans la capitale. Mais pour Rio Mavuba, ce n'est pas la solution. Selon lui, le PSG devrait s'inspirer de Manchester City avec Pep Guardiola.

La méthode du PSG dénoncée

« Si Paris doit s’inspirer de Manchester City et de la confiance placée en Guardiola pour gagner la Ligue des champions ? Oui clairement, je pense que c’est le modèle parce qu’il y a la stabilité. Si ça fonctionnait un peu comme au PSG, je repense à l’élimination face à Lyon (ndlr en 2020) ou face à des adversaires présumés plus faibles, et bien Guardiola aurait sauté. Alors que là on lui laisse justement les pleins pouvoirs, il choisit ses joueurs, il a construit son puzzle avec le temps malgré les éliminations » a-t-il lâché. Une confiance, qui a permis à Guardiola de remporter la Ligue des champions ce samedi.

« C’est qui plaît aux supporters, c’est son recrutement »