Benzema : son successeur répond au Real Madrid

Benjamin Labrousse

Mardi dernier, le Real Madrid officialisait le départ de son capitaine Karim Benzema vers Al-Ittihad après 14 ans passés sous les couleurs des Merengues. Alors que le départ du Français était davantage attendu pour 2024, ce dernier laisse un grand vide à la pointe de l’attaque du Real. Les dirigeants espagnols cherchent des solutions sur le mercato, et ont récemment reçu une réponse de la part de Rodrigo (Leeds).

Parti en héros du Real Madrid, Karim Benzema évoluera jusqu’en 2026 du côté d’Al-Ittihad. Le Ballon d’Or en titre pourra désormais affronter son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, qui évolue quant à lui à Al-Nassr. Après des adieux de taille à son attaquant français, le club merengue va chercher à ne recruter pas un, mais plusieurs joueurs à ce poste cet été.

Mbappé - PSG : Le Real Madrid prépare une folie https://t.co/xlbVkzP5hG pic.twitter.com/lyL372GcbK — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Le Real veut Harry Kane, mais pourrait recruter Rodrigo

Si la priorité des Madrilènes se nomme Harry Kane, le club espagnol souhaite également trouver des solutions intéressantes et moins onéreuses pour leur attaque. Récemment relégué avec Leeds, Rodrigo pourrait intéresser le Real Madrid. Dans des propos rapportés par Radio MARCA , le buteur de 32 ans s’est exprimé à ce sujet. « Je vis dans le monde réel, j'ai Instagram et des amis qui lisent les journaux. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus que ce que nous savons tous parce que je ne sais pas » , affirme l’ancien joueur de Valence notamment.

Rodrigo focalisé sur la sélection espagnole