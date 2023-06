Incroyable, Guardiola met un coup de pression au Real Madrid

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sept ans après son arrivée à Manchester City, Pep Guardiola a enfin remporté la Ligue des Champions. Les Skyblues ont battu l’Inter Milan (1-0) à Istanbul et se sont offerts leur premier sacre en C1 de leur histoire. Soulagé par ce succès qui lui échappait depuis 2011, Pep Guardiola a plaisanté au sujet du Real Madrid en conférence de presse.

Il aura eu besoin de 12 longues années ! Depuis son départ du FC Barcelone, Pep Guardiola n’arrivait plus à remporter de Ligue des Champions. Le technicien catalan a enchaîné les apparitions dans le dernier carré avec le Bayern Munich, il a joué une finale avec Manchester City, sans succès. Cette fois, c’est la bonne. Dans une prestation qui ne ressemble pas vraiment aux Skyblues , ils ont finalement réussi à faire tomber l’Inter Milan grâce à un but de Rodri. Manchester City remporte la première Ligue des Champions de son histoire, Pep Guardiola sa troisième en tant qu’entraîneur.

«Attention le Real»

En conférence de presse, c’est un Guardiola soulagé qui a plaisanté sur le Real Madrid. « Il nous reste 13 Ligue des Champions pour rattraper le Real Madrid. Juste 13…. Alors attention le Real, nous sommes dans votre sillage. Si vous vous endormez, nous vous rattraperons », a lâché l’entraîneur espagnol. Avant de remettre les pieds sur terre et de se projeter sur l’avenir.

Guardiola ne veut pas s’arrêter là