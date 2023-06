Mercato : Guardiola en sauveur du PSG cet été ?

Thomas Bourseau

Depuis près de 10 ans, Pep Guardiola semble rêver de recruter Neymar. Et alors que le PSG aimerait s’en séparer et que le technicien espagnol l’aurait contacté, le Brésilien semblerait avoir une porte de sortie à Manchester City. Explications.

Et si le Qatar réalisait le rêve de Pep Guardiola ? Depuis l’éclosion de Neymar, le technicien espagnol semble en avoir pincé pour le Brésilien. Et d’ailleurs, lors d’une conférence de presse cette saison, Guardiola a tenu le discours suivant au sujet de Neymar. « Il est difficile de croire qu'il y a des Brésiliens qui n'aiment pas Neymar. Il est, aujourd'hui, le meilleur joueur individuel du football mondial ».

Neymar, rêve de longue date de Guardiola

D’après les informations divulguées par The Athletic, Pep Guardiola aurait réclamé un nom en plus de celui de Thiago Alcantara à son arrivée au Bayern Munich en 2013 : Neymar. Néanmoins, le média anglais souligne que les dirigeants munichois avaient privilégié le dossier Mario Gotze. Ces dernières semaines, L’Equipe a confié que Pep Guardiola aurait contacté par téléphone Neymar afin de savoir quelle était sa situation au PSG. Une signature du Brésilien à Manchester City avec Guardiola ? Neymar ne dirait pas non à une aventure en Premier League.

Neymar s’enflamme pour la Premier League