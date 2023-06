Mercato : Messi refuse un pont d’or, un projet colossal s’écroule

Thomas Bourseau

Après son départ du PSG, Lionel Messi a snobé l’Arabie saoudite et l’offre colossale proposée, pour l’Inter Miami. Un coup d’arrêt énorme pour les Saoudiens et Al-Hilal qui avaient pourtant tout mis en œuvre pour Messi.

Lionel Messi s’en est allé libre de tout contrat du PSG à la toute fin de la saison. Et alors que le FC Barcelone aurait reçu le feu vert de la Liga selon Relevo pour son plan de viabilité économique pour le retour de Lionel Messi notamment. Finalement, Messi n’a ni rejoint le Barça , ni signé un contrat en or en Arabie saoudite, où il était attendu comme une rockstar à Al-Hilal. En effet, l’Inter Miami a été privilégié.

La décision de Messi a contrecarré le projet XXL saoudien

Et cette décision semble être restée en travers de la gorge de la ligue de football saoudienne. Selon The Athletic, le projet de développement du football saoudien aurait pris un coup après le refus de Lionel Messi. The Athletic affirme que c’était le seul joueur pour lequel les hauts décideurs du championnat allaient offrir un salaire plus conséquent qu’à Cristiano Ronaldo. Pire, les Saoudiens auraient été persuadé que l’offre pour Messi aboutirait, et ce, notamment en raison de son statut d’ambassadeur du tourisme du pays.

La vie en Arabie saoudite a poussé Messi à choisir l’Inter Miami