Comme Messi, ces stars vont dire non à l’Arabie saoudite

Thomas Bourseau

Lionel Messi a pris la décision choc de ne pas répondre aux sirènes dorées de l’Arabie saoudite contrairement à Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Trois autres stars devraient l’imiter. Explications.

Depuis l’arrivée en grande pompe de Cristiano Ronaldo au début de l’année civile, le développement du football saoudien est bel et bien lancé. C’est notamment l’une des raisons évoquée par Ronaldo lors de sa conférence de presse de présentation. Selon The Athletic, le clan Ronaldo œuvre en coulisse pour attirer d’autres stars comme lui en Arabie saoudite et particulièrement des joueurs issus de la Liga.

Messi a recalé l’Arabie saoudite…

Il est question de venues de Toni Kroos ou encore de Luka Modric dans la presse, mais aussi d’Eden Hazard entre autres. Ayant vu son contrat être rompu par le Real Madrid, Hazard songerait notamment à la retraite comme The Athletic le révélait il y a plus d’une semaine à présent. Des stars comme Ilkay Gündogan, Hugo Lloris et Eden Hazard seraient courtisées par la ligue saoudienne de football selon The Athletic.

Après Messi, l’Arabie Saoudite tente un gros coup… à l’ASSE https://t.co/kQQU31ktzs pic.twitter.com/GrgqU55lvG — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

...idem pour Gündogan, Hazard et Lloris ?