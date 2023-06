Mercato : Le PSG recale un attaquant

Arnaud De Kanel

Le mercato a ouvert ses portes et le PSG chasse les bonnes occasions. Alors que Marco Asensio et Milan Skriniar devraient débarquer pour 0€, le club de la capitale s'est vu proposer Wilfried Zaha mais n'a pas donné suite à cela.

Lionel Messi à l'Inter Miami, Karim Benzema à Al-Ittihad, Jude Bellingham au Real Madrid... Oui, le mercato estival est lancé. Le PSG compte y jouer un rôle principal car il doit à tout prix se renforcer. Le chantier est tellement grand que le club de la capitale tente des coups avec des joueurs libres pour économiser des liquidités. Ce ne sera pas le cas avec Wilfried Zaha visiblement.

Le PSG vise un crack, c’est la douche froide https://t.co/NDF4PfIp2L pic.twitter.com/Y4bmuCe9vG — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Le PSG dit non à Zaha

En fin de contrat avec Crystal Palace, Wilfried Zaha cherche à se relancer. L'attaquant ivoirien a réalisé des prouesses avec les Eagles mais son manque d'expérience en coupe d'Europe risque de lui jouer des tours. Pini Zahavi, l'agent aux manettes du deal entre Neymar et le PSG, aurait proposé Zaha aux dirigeants parisiens selon Sports Zone . Ces derniers ne seraient pas allés plus loin, au même titre que Tottenham. Mais il ne manque pas de propositions.

Zaha est courtisé

Wilfried Zaha ne devrait pas avoir de mal à trouver un nouveau club. Un temps annoncé à l'OM, il disposerait d'une offre du PIF qui souhaite le faire signer en Arabie saoudite. L'Eintracht Francfort et Arsenal sont également dans la course, en retrait car Crystal Palace ne perd pas espoir de conserver Zaha et lui a proposé un salaire de 12M£ à l'année.