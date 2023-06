Mercato : Le RC Lens veut faire mal à l'OM

Benjamin Labrousse

Auteur d’une saison remarquable ponctuée par la deuxième place en Ligue 1, le RC Lens va goûter aux soirées de Ligue des Champions la saison prochaine. Le club lensois compte bien se renforcer sur le mercato estival, et apprécie le profil du jeune Strasbourgeois Habib Diarra (19 ans) également suivi de près par l’OM.

Cette saison de Ligue 1 aura tenu toutes ses promesses, ou presque. Cet exercice 2022/2023 du championnat de France aura vu des équipes fantastiques se démarquer, mais aura également assisté à l’éclosion de plusieurs pépites. Le RC Lens, qualifié en Ligue des Champions, pourrait s’intéresser de près à certaines promesses du championnat.

Lens fonce sur une pépite de Strasbourg

Et à en croire les informations de FootMercato , les dirigeants Sangs et Or apprécient le profil du milieu de terrain de Strasbourg Habib Diarra. Âgé de seulement 19 ans, l’international Français chez les moins de 18 ans a même été contacté par la direction lensoise.

L’OM apprécie le profil d’Habib Diarra

Ainsi, après avoir bataillé avec l’OM lors d’une grande partie de la saison pour une 2ème place au classement, le RC Lens pourrait désormais jouer des tours au club phocéen sur le mercato. Car pour rappel, l’OM est également intéressé par Habib Diarra, en constante progression cette saison.