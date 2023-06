C’est imminent, l’OM va boucler un énorme deal

Arnaud De Kanel

L'OM est peut-être à un tournant du Champions Project décrit comme tel au moment du rachat par Frank McCourt. Pablo Longoria ne doit pas se rater en nommant celui qui entrainera le club à compter de la saison prochaine et tout pourrait être annoncé dans les jours à venir.

Avant la rencontre face à Ajaccio, Pablo Longoria a sonné la fin de l'aventure d'Igor Tudor à l'OM. « On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe: le travail, la rigueur, l'ambition de donner le maximum. On est très content du travail qu'il a accompli », confiait le président du club phocéen. Démission acceptée comme avec Jorge Sampaoli en fin de saison dernière, Pablo Longoria doit maintenant trouver un entraineur à son club. Les négociations avancent et le deal devrait être officialisé très rapidement.

Gallardo et Fonseca en pole

L'OM commence à y voir clair. Pour remplacer Igor Tudor, Marcelo Gallardo serait l'un des deux favoris d'après Mohamed Bouhafsi. Aucun accord n'a cependant été trouvé mais les discussions continuent entre les deux parties. De son côté, La Minute OM confirme que Paulo Fonseca est l'autre homme qui a les faveurs de Pablo Longoria pour prendre les rênes de l'OM. Souvent évoquée ces derniers jours, la piste menant à Fabio Grosso serait tombée aux oubliettes.

L'OM veut boucler dans la semaine