Confirmation, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur

3ème de Ligue 1 et condamné à passer par le tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’OM doit aussi trouver un nouvel entraîneur. Igor Tudor a plié bagages en fin de saison, Pablo Longoria scrute donc le marché pour trouver son bonheur. Une réunion a déjà eu lieu avec Marcelo Gallardo, ce dernier figure en bonne position pour prendre le poste.

L’OM doit encore tout rebâtir. Avec le départ d’Igor Tudor, un an seulement après son arrivée à Marseille, Pablo Longoria est en quête d’un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes ont déjà été annoncées parmi lesquelles figurent Paulo Fonseca, Franck Haise ou encore Fabio Grosso. Mais le dossier le plus avancé concerne bien Marcelo Gallardo.

Gallardo à l’OM, Sanchez aussi ?

Comme l’a expliqué Abdellah Boulma, une rencontre aurait eu lieu en Turquie entre la direction de l’OM et l’entraîneur argentin, libre de tout contrat depuis son départ de River Plate. Si Marcelo Gallardo venait à poser ses valises à Marseille, Alexis Sanchez devrait même prolonger assure Sebastián Srur, journaliste argentin.

Les négociations avancent bien