Accord en vue, le PSG est fixé pour le remplaçant de Mbappé

Alors que le départ de Kylian Mbappé pourrait être acté cet été, faute d’accord pour une prolongation, le PSG aurait déjà un plan en tête pour sa succession, la piste menant à Marcus Rashford étant à l’étude. Cependant, le club se dirige vers un échec de taille avec le joueur de Manchester United, en route pour prolonger.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a bien l’intention de rester maître de son destin. L’attaquant du PSG a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne voulait pas prolonger et pourrait ainsi partir libre l’été prochain. Une situation que ne veut pas connaître le club de la capitale, un an après le long feuilleton qui s’était finalement achevé par une prolongation de deux saisons. Cette fois, le PSG est prêt à se séparer de sa star et se pencherait sur sa succession.

En plein mercato, Mbappé lâche un message très fort https://t.co/TyRPbY0LkZ pic.twitter.com/EfPjkoF5Re — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

Rashford ciblé pour oublier Mbappé

D’après les informations divulguées par Sports Zone , le PSG vise en priorité Marcus Rashford pour succéder à Kylian Mbappé. Des discussions auraient déjà eu lieu avec l’international anglais, de passage à Paris dans le cadre de la Fashion Week et de plusieurs rendez-vous avec des sponsors. Flatté par l’intérêt du PSG, Marcus Rashford aurait néanmoins d’autres plans pour son avenir.

Nouveau contrat en vue avec Manchester United