Mercato : Une star recale le PSG, un énorme jackpot l’attend !

Benjamin Labrousse

Si désormais, le PSG semble avoir pris une nouvelle direction sportive, l’an dernier le club parisien avait tenté un mercato ambitieux. Outre la piste Zinédine Zidane concernant le poste d’entraîneur, Marcus Rashford avait été fortement convoité par la direction parisienne. Proche de rejoindre Paris, l’attaquant de Manchester United a retrouvé des couleurs chez les Red Devils et devrait prolonger son contrat en obtenant une belle augmentation.

Alors que le mercato estival a récemment ouvert ses portes, beaucoup s’interrogent sur les plans du PSG. Après une saison décevante, le club de la capitale devrait changer de direction en choisissant Luis Enrique comme nouvel entraîneur. L’été dernier, le club parisien avait subi un échec de taille sur le mercato en manquant de peu la signature de Marcus Rashford (Manchester United). Brillant cette saison en Angleterre, l’attaquant des Three Lions ne semble pas parti pour rallier le PSG cet été…

Marcus Rashford a recalé le PSG l’été dernier

Très proche de Kylian Mbappé, le joueur de 25 ans avait connu une saison compliquée l’an passé. Alors que son contrat expirait en décembre 2022, Marcus Rashford avait été pisté par le PSG qui souhaitait alors relancer l’attaquant anglais. Après avoir décidé de finalement prolonger jusqu’en 2024 avec Manchester United, Rashford a réalisé un exercice 2022/2023 excellent, donnant raison à sa prolongation.

Rashford va obtenir une grosse revalorisation salariale avec Manchester United