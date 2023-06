C’est confirmé, le PSG veut un pote de Mbappé

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant complémentaire avec Kylian Mbappé, plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur du PSG. C’est notamment le cas de Marcus Thuram, libre de tout contrat après son départ du Borussia Mönchengladbach. Alors que la non-arrivée de Julian Nagelsmann pourrait rebattre les cartes, le club de la capitale serait toujours intéressé par l’international français.

Le PSG a déjà bien avancé sur son mercato estival. En effet, Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte se seraient d’ores et déjà engagés avec le club de la capitale, tandis que Kang-in Lee et Cher Ndour pourraient les suivre. Mais les dirigeants parisiens sont toujours en quête d’un profil déjà recherché l’année dernière, un attaquant.

L’arrivée de Luis Enrique, une mauvaise nouvelle dans le dossier M.Thuram ?

Dans cette optique, le PSG multiplie les pistes, notamment celles menant à Harry Kane, Victor Osimhen ou bien Randal Kolo Muani. Ce serait également le cas de Marcus Thuram, un joueur que Julian Nagelsmann voulait recruter. Mais alors que le technicien allemand ne viendra finalement pas, Luis Enrique, pressenti pour devenir le prochain entraîneur du PSG, ne serait pas forcément un grand fan de l’international français, selon Sports Zone .

Le PSG suit toujours M.Thuram