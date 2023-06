PSG : Transfert à 250M€ pour Mbappé, le verdict est tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une véritable bombe a été lâchée par un média parisien. Ce jeudi soir, il a été annoncé que Kylian Mbappé avait décidé de rejoindre le Real Madrid contre un chèque de 250M€. Un accord, qui aurait été conclu par l'émir du Qatar en personne. Mais à en croire la presse espagnole, il n'existe aucune trace d'un tel arrangement au sein du PSG.

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, comme il en avait la possibilité. Un choix, qui aurait provoqué la colère des responsables parisiens. Selon plusieurs médias, le PSG ne souhaite pas le voir partir libre et pourrait le vendre dès ce mercato estival. Mais ce n'est pas la volonté de Mbappé, prêt à repartir au charbon avec le club. « Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent durant une année, encore plus au PSG » a-t-il déclaré.

Un accord conclu avec l'émir du Qatar ?

Et à en croire les informations de PSG Community , l'émir du Qatar aurait pris les devants dans ce dossier Mbappé. Doha aurait durci le ton avec l'entourage du joueur, lui lançant un ultimatum. « Il prolonge avant la reprise ou il est vendu dès cet été » lit-on. Selon toute vraisemblance, Mbappé n'aurait pas accepté de prolonger son contrat puisque le Qatar aurait trouvé un accord avec le Real Madrid. La star française serait vendue pour 250M€.

La presse espagnole dément