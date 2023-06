Il recale le PSG, sa prochaine destination est connue

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant, le PSG explorait notamment la piste menant à Marcus Thuram, libre de tout contrat à la suite de son départ du Borussia Mönchengladbach. Mais l’international français a finalement décidé de repousser la proposition du club de la capitale. Il devrait poursuivre sa carrière en Serie A, du côté de l’AC Milan.

En quête d’un attaquant sur le marché des transferts, le PSG a coché plusieurs noms sur sa liste. Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo Munani ont été liés au club de la capitale ces dernières semaines, tout comme Marcus Thuram. Contrairement aux autres, ce dernier a l’avantage d’être libre de tout contrat, une opportunité que voulait saisir le Paris Saint-Germain

M.Thuram a dit non au PSG

Cependant, comme indiqué par L'Équipe , Marcus Thuram ne s’engagera finalement pas avec le club parisien. L’international français a informé le PSG de sa décision ce jeudi et il devrait prendre la direction de l’Italie, plus précisément de l’AC Milan.

Accord de principe avec l’AC Milan