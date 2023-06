Mercato : C’est fait, le pote de Mbappé a donné sa réponse au PSG

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant lors de ce mercato estival, le PSG multiplie les pistes. L’une d’elles mène à Marcus Thuram, libre de tout contrat après son départ du Borussia Mönchengladbach. Alors que la décision de l’international était attendue, il a donné sa réponse au club de la capitale ce jeudi après-midi.

Alors que Milan Skriniar et Marco Asensio porteront le maillot parisien la saison prochaine, le PSG veut également s’attacher les services d’un autre joueur libre de tout contrat, Marcus Thuram. Après quatre ans passés en Bundesliga, l’international français a décidé de ne pas prolonger avec le Borussia Mönchengladbach.

Coup de tonnerre, le PSG met la pression à Mbappé https://t.co/mqWA0qhfh4 pic.twitter.com/E84BgMlHji — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

M.Thruam recale le PSG

La décision de Marcus Thuram était attendue et d’après les informations de L’Équipe , il a donné sa réponse au PSG ce jeudi après-midi. L’attaquant âgé de 25 ans a décidé de repousser la proposition du club de la capitale, qu’il ne rejoindra pas cet été. Bien qu’il ait été tenté par la possibilité de jouer aux côtés de son ami Kylian Mbappé et malgré une offre importante du PSG, plus élevée que celle de ses concurrents, Marcus Thuram ne sera pas parisien la saison prochaine.

Les raisons du refus de M.Thuram

Le Français souhaite s’installer en tant qu’attaquant axial, ce que le PSG ne lui aurait pas garanti et ce qui pourrait en partie expliquer son refus. Le manque de lisibilité du projet parisien à moyen terme serait une autre explication, tout comme l'impossibilité d’échanger avec Luis Enrique, pressenti pour succéder à Christophe Galtier. Marcus Thuram pourrait finalement prendre la direction de l’AC Milan, également sur le coup. S’il n’a pas encore arrêté sa décision, il devrait très bientôt annoncer sa prochaine destination.