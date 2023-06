Un joueur de Deschamps attendu au PSG, c’est imminent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivant à la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram n’a pas encore tranché pour son avenir. Le PSG et l’AC Milan semblent les deux derniers clubs en lice pour accueillir l’attaquant de l’équipe de France cet été, et le dénouement du dossier serait imminent.

A l’affût des bons coups, comme ce fut le cas avec Milan Skriniar et Marco Asensio, le PSG souhaite mettre la main sur Marcus Thuram, arrivant lui aussi à la fin de son contrat. L’international français va quitter le Borussia Mönchengladbach et reste en pleine hésitation pour son avenir. Le PSG et l’AC Milan se disputent en effet les services du fils de Lilian Thuram, qui devrait trancher dans les prochains jours.



« Sa décision est imminente »

C’est en tout cas ce que l’on imagine au sein du PSG, espérant rafler la mise dans ce dossier. « Du côté de Paris, on pense que sa décision est imminente. A l'heure où je te parle, Marcus Thuram n'a pas encore exprimé son choix », a confié sur le site du Parisien Benjamin Quarez.

« A Milan, ils pensent avoir toutes leurs chances ! »