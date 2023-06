Il annonce en privé son transfert au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son contrat avec l’Inter arrive à expiration, Milan Skriniar est déjà fixé pour son avenir. L’international slovaque s’est entendu avec le PSG et découvrira la capitale française à la reprise de l’entraînement. Une arrivée confirmée par le principal intéressé en conférence de presse, mais également en privé, affichant sa détermination à ses proches.

Le premier renfort estival du PSG est déjà connu depuis plusieurs mois. Priorité de Luis Campos l’été dernier puis au mois de janvier, Milan Skriniar va finalement rejoindre le club de la capitale en tant qu’agent libre dans les prochaines semaines, le joueur ayant vendu la mèche dès le mois de janvier, mettant fin aux espoirs de l’Inter pour une prolongation : « Si j’ai signé avec le PSG ? Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs. »

Panique annoncée, le PSG est fixé pour son premier transfert https://t.co/piBxnxoL1s pic.twitter.com/2ykY6DHxuN — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Le PSG n’est pas inquiet

Depuis, Milan Skriniar a connu une seconde partie de saison compliquée à cause de ses problèmes de dos, l’empêchant de jouer. Pas de quoi inquiéter le PSG, rassuré sur l’état de sa blessure comme vous l'avait annoncé le10sport.com. Skriniar est aujourd’hui déterminé à l’idée de retrouver la compétition comme il l’a assuré à ses proches.

Skriniar est impatient et le fait savoir