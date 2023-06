Panique annoncée, le PSG est fixé pour son premier transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après ses tentatives l’an dernier puis au mois de janvier, le PSG s’apprête à accueillir Milan Skriniar sans avoir à débourser d’indemnité de transfert, l’international slovaque arrivant libre de tout contrat. Mais l’état du joueur fait parler depuis plusieurs mois, lui qui souffre de problèmes de dos ayant nécessité une opération. De quoi préoccuper les observateurs, mais pas le club comme vous l’avait déjà révélé le10sport.com.

Approché par le Paris Saint-Germain l’été dernier et en janvier, Milan Skriniar va (enfin) rejoindre la capitale dans les prochaines semaines, débarquant libre après la fin de son engagement avec l’Inter. Une arrivée attendue par les supporters, mais également redoutée compte tenu de l’état physique du défenseur slovaque, touché au dos.

Pas d'inquiétude au PSG pour Skriniar

Absent depuis février et opéré du dos en avril, les doutes sont nombreux concernant Milan Skriniar, la presse italienne assurant notamment que le PSG était très inquiet. Cependant, le10sport.com vous révélait il y a peu que la formation parisienne était en réalité peu soucieuse de l’état de santé du Slovaque. Des émissaires du PSG ont même pris le temps de se rendre au chevet de Skriniar pour l’accompagner et confirmer que la blessure ne relevait d’aucune inquiétude. Une tendance qui s’est finalement confirmée.

Deux matchs disputés en intégralité avec la Slovaquie