Il snobe le PSG et lâche ses vérités

Alexis Brunet

Le PSG s'active de tous les côtés en ce début d'été. Luis Campos cherche des renforts sur toutes les lignes. Pour la défense, Milan Skriniar a déjà débarqué à Paris, et Lucas Hernandez pourrait suivre. En revanche, Evan Ndicka lui ne viendra pas. Le Français s'est engagé officiellement avec l'AS Rome, il a évoqué les raisons qui l'ont poussé à choisir le club italien.

L'un des principaux chantiers du PSG cet été est sa défense. La saison dernière, le club de la capitale a concédé trop de buts. Les matches où Gianluigi Donnarumma a réalisé un clean-sheet sont rares. De plus, Sergio Ramos a quitté Paris. Luis Campos a donc commencé à s'affairer, pour renforcer l'arrière-garde du champion de France.

Skriniar a déjà signé à Paris

Luis Campos a décidé de miser sur un profil d'expérience. Il est allé chercher le solide défenseur de l'Inter Milan, Milan Skriniar. Le joueur de 28 ans prendra numériquement la place de Sergio Ramos. Mais le conseiller football du PSG ne compte pas s'arrêter là. Sur le côté gauche de la défense, Presnel Kimpembe soigne toujours une grave blessure. Pour compenser son absence, le Portugais pense à faire venir Lucas Hernandez. Les deux hommes sont en négociations depuis plusieurs jours, mais le Français pourrait aussi faire le choix de rester au Bayern Munich.

C’est confirmé, le PSG veut un pote de Mbappé https://t.co/oIUo8Rerrb pic.twitter.com/xSRNmVHw4f — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Ndicka ne viendra pas au PSG