Mbappé, Xavi Simons, OM… Toutes les infos mercato du 22 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le Real Madrid va offrir 120M€ pour Mbappé

Bien décidé à s'offrir Kylian Mbappé dès cet été et profiter de sa situation contractuelle fragile au PSG, le Real Madrid aurait planifié son offre ! Selon les révélations du média espagnol El Chiringuito , le club merengue voudrait offrir 120M€ pour l'attaquant français.



Le PSG a une clause spéciale pour Xavi Simons

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur la piste Xavi Simons et la clause très spéciale dont dispose le PSG pour rapatrier le jeune attaquant néerlandais. Elle s'élève bien à 6M€, et le PSV Eindhoven devrait même la financer à hauteur de 2M€. Mais le quotidien sportif précise bien que la décision finale reviendra à Simons, qui aura les cartes en mains pour acter ou non son retour au PSG cet été.



PSG : Wijnaldum ouvre la porte à Luis Enrique

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce jeudi, Georginio Wijnaldum évoque son retour de prêt de l'AS Rome et n'exclut pas de rester au PSG l'an prochain, en fonction de ce que décidera son nouvel entraîneur, Luis Enrique : « Si je connais déjà mon avenir ? Pas encore. Je dois voir avec eux. Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées. On verra à ce moment-là. On voit dans les médias qu'il va y avoir un nouvel entraîneur (Luis Enrique), mais ça ne semble pas tout à fait clair (...) Si le club veut me garder ? Oui, s'ils le disent alors je reste », indique le milieu de terrain néerlandais.



L’OM s’active sur les dossiers brûlants du mercato !

Entre prolongations de contrat et ventes, l'OM place ses pions pour le mercato estival. L'EQUIPE annonce que le club phocéen cherche toujours à prolonger Alexis Sanchez, mais l'attaquant chilien apparait plus distant depuis quelque temps. Deux buteurs seront donc recrutés si Sanchez décide finalement de ne pas rester. Par ailleurs, l'OM attend plus que jamais un passage à l'acte de West Ham pour la vente de Mattéo Guendouzi, mais il faut pour cela que le club anglais boucle la vente de Declan Rice du côté d'Arsenal (estimée à 100M€). L'EQUIPE indique également que la piste menant à Romain Saïss (Besiktas), estimée à 4M€, est bien d'actualité.



OM : Kondogbia recruté pour remplacer Guendouzi ?

Toujours selon les révélations de L'EQUIPE , Marcelino a défini sa grande priorité du mercato. Le nouvel entraîneur de l'OM vise le recrutement de Geoffrey Kondogbia (Atlético de Madrid), un joueur qu'il avait déjà eu sous ses ordres du FC Valence. De son côté, le quotidien espagnol AS confirme l'intérêt de l'OM pour Kondogbia mais précise que ce dernier a une préférence pour la Premier League.



Le PSG toujours dans le coup pour Bernardo Silva