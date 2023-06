Mercato : Une affaire en or pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival, le PSG serait susceptible de retrouver Xavi Simons grâce à une très intéressante, d’un point de vue financier, clause de rachat incluse dans son contrat. Un coup à 4M€ serait possible, à condition que Simons donne son aval.

Xavi Simons n’a pas pu faire son trou au PSG. Malgré quelques apparitions avec l’équipe première sous la houlette de Mauricio Pochettino lors de la saison 2021/2022, le milieu de terrain de 20 ans quittait le PSG en tant qu’agent libre, pour le PSV Eindhoven à l’été 2022, et ce, alors que Luis Campos souhaitait prolonger son contrat avant de le prêter au club néerlandais.

Le PSG veut rapatrier Xavi Simons...

Au PSV Eindhoven et sous les ordres de Ruud Van Nistelrooy qui est parti à l’issue de la saison et remplacé par Peter Bosz, Xavi Simons a marché sur l’eau et a même pris part au Mondial avec les Pays-Bas au Qatar. De quoi donner des idées au PSG qui, selon L’Équipe , tenterait cet été de le rapatrier grâce à la clause de rachat négociée dans le deal. Le journaliste Fabrizio Romano affirmait mercredi que du 1er au 31 juillet, elle serait fixée à 6M€.

...un coup à 4M€ ? Simons a les cartes en main