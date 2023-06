Le mercato du PSG plombé par un contrat historique !

Thibault Morlain

Très actif en ce début de mercato, le PSG n'en a clairement pas terminé avec ses recrues. Le cas Xavi Simons fait de plus en plus parler. Alors que le club de la capitale dispose d'une option pour rapatrier l'actuel joueur du PSV, le club d'Eindhoven n'entend pas lâcher son crack. Et voilà que le club néerlandais serait prêt à faire des folies pour Xavi Simons.

Après une saison XXL au PSV Eindhoven, Xavi Simons a un choix à faire pour son avenir. En effet, le Néerlandais a la possibilité de retourner au PSG grâce à une clause dans son contrat. Mais à côté de cela, il peut continuer avec son club actuel. Et voilà que le PSV Eindhoven pourrait mettre toutes les chances de son côté pour convaincre Xavi Simons.

Un salaire record pour Xavi Simons ?

Comme l'explique le média Eindhovens Dagblad , le PSV Eindhoven veut faire disparaitre cette clause en faveur du PSG du contrat de Xavi Simons. La priorité est ainsi d'offrir un nouveau bail au Néerlandais, le tout assorti d'un nouveau salaire. Et cela pourrait être historique. En effet, le PSV pourrait faire de Xavi Simons le joueur le mieux payé de son histoire.

« Il ne laisse rien transparaitre »