Le PSG prépare le retour d'un crack, il vend la mèche

Jean de Teyssière

Parti cet été au PSV Eindhoven, Xavi Simons a tout explosé aux Pays-Bas, au point que la question d'un retour à Paris se pose chez les dirigeants. Dans son contrat, une clause stipule en effet qu'un retour peut se faire si le PSG débourse 12M€. Si pour le moment, rien n'indique que le Néerlandais fasse son retour au PSG, son coéquipier, le défenseur français Olivier Boscagli a évoqué cette rumeur.

Récemment, Xavi Simons a évoqué ce potentiel retour au PSG, et son discours ne présage rien de bon pour ceux qui aimeraient le revoir porter les couleurs parisiennes : « Je suis au courant de la clause du PSG pour me ramener mais pour autant que je sache, ils n'ont pas encore de manager. De toute évidence, beaucoup de choses ont changé maintenant. Je n'ai pas encore rencontré ni parlé au nouveau directeur. Je vais lui parler et m'asseoir avec le PSV, puis décider de mon avenir. »

« Il a démontré qu'il peut s'imposer dans n'importe quel club »

Invité dans l'émission l' After Foot diffusée sur RMC , l'ancien défenseur central de l'OGC Nice, aujourd'hui coéquipier de Xavi Simons au PSG a évoqué le niveau du milieu offensif de 20 ans : « Il a démontré cette année qu'il peut s'imposer dans n'importe quel club. Il est encore jeune, il vient d'avoir 20 ans et c'est sa première vraie saison en tant que titulaire cette année. Il a des qualités exceptionnelles. »

« On le taquine avec le PSG, mais il ne laisse rien transparaître »