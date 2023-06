Mercato : Une star du RC Lens menace de claquer la porte

Arnaud De Kanel

Brillant dauphin du PSG, le RC Lens a fait forte impression cette saison. L'équipe de Franck Haise s'est distinguée par son incroyable collectif dans lequel plusieurs individualités sortaient du lot. Parmi-elles, Loïs Openda. L'attaquant belge suscite logiquement des convoitises et il souhaite rejoindre le RB Leipzig.

Le RC Lens peut nourrir d'énormes regrets. Contre toute-attente, les hommes de Franck Haise ont terminé deuxièmes de Ligue 1 à seulement un petit point du champion, le PSG de Kylian Mbappé. Dans les moments difficiles, le club artésien s'en est remis à Seko Fofana mais aussi à Loïs Openda. Pour sa première saison en Ligue 1, le jeune attaquant belge a impressionné en inscrivant 21 buts. Le RB Leipzig veut en faire le remplaçant de Christopher Nkunku mais le RC Lens fait barrage. Alors, Openda a lui-même pris les choses en mains.

Openda pousse pour Leipzig

Ces derniers jours, Loïs Openda a multiplié les apparitions dans les médias pour dire tout le bien qu'il pensait de Leipzig afin de faciliter son transfert. Dernièrement, c'est pour le journal L'Equipe que l'attaquant lensois s'est confié. « Un transfert à Leipzig ? Mon agent s'occupe de ça avec ma famille. Je suis toujours au RC Lens et sous contrat (jusqu'en juin 2027) jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupes d'Allemagne (2022, 2023). Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même », a-t-il martelé. Son envie est claire mais le RC Lens ne l'entend pas de cette oreille. Loïs Openda ne sera transféré qu'en cas d'offre XXL.

Mercato : Le RC Lens se prépare déjà au pire https://t.co/3DDLblGx9j pic.twitter.com/V4YgsRvPvF — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Lens réclame 50M€