McCourt - Arabie Saoudite : C’est confirmé pour la vente de l’OM

Il n'y a pas que le mercato estival qui fait réagir les supporters marseillais. La vente présumée de l'OM continue d'agiter les fans phocéens, qui espèrent une arrivée d'investisseurs saoudiens dans les prochaines semaines. Selon Michel Moulin, des contacts ont été noués entre l'Arabie Saoudite et Frank McCourt, qui se montre à l'écoute.

Ces dernières semaines, le feuilleton sur la vente de l'OM est revenu au premier plan. Certains insiders sur les réseaux sociaux annoncent le départ imminent de Frank McCourt et l'arrivée d'investisseurs saoudiens. Des bruits de couloir évoqués par Rolland Courbis sur l'antenne de RMC , mais aussi à l'extérieur des plateaux.

Courbis avait lancé le feuilleton

« Zidane en Arabie Saoudite? Non ! Les bruits qui sont connus c’est que Zidane, si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, il serait à ce moment-là le coach de cette opération. Je me dis que dans une réflexion de l’Arabie Saoudite d’organiser une Coupe du Monde en 2030, ils essaient de faire venir Benzema, Ronaldo, Messi… Derrière ça, j’ai eu quelques petits bruits… Je ne vais pas l’affirmer mais je ne serai pas étonné qu’ils puissent continuer ce projet en mettant un rival au PSG, qui pourrait être à Marseille. Ça ferait un truc extraordinaire dans notre championnat ! Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que je ne serai pas étonné que cela se fasse ! Je suis un peu obligé de jouer sur les mots… » avait lâché l'ancien entraîneur de l'OM à Jean-Luc Reichmann.

Michel Moulin confirme