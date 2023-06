Mbappé - Neymar : Le PSG a trouvé sa nouvelle superstar

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé ou Neymar. Pour pallier le potentiel départ de l'une de ses superstars offensives, le club de la capitale penserait à recruter Marcus Rashford, qui était déjà visé il y a un an. Reste à savoir si le joueur de Manchester United est toujours prêt à signer au PSG.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar (31 ans) pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, le club de la capitale ne serait pas du tout satisfait par les performances de son numéro 10. Ainsi, la direction du PSG aimerait se débarrasser de Neymar lors de ce mercato estival.

Le PSG pourrait perdre Mbappé ou Neymar

Outre Neymar, Kylian Mbappé (24 ans) pourrait également quitter le PSG lors de cette fenêtre de transferts. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le numéro 7 parisien a fait parvenir une lettre à sa direction où il annonce qu'il ne va pas activer l'option pour rempiler d'une année. Par conséquent, le PSG penserait à boucler la vente de Kylian Mbappé dès cet été, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit dans un an.

Le PSG veut oublier Mbappé/Neymar avec Rashford