Il débarque au PSG et raconte son mercato

Thomas Bourseau

Blessé pendant la majeure partie de son prêt à la Roma, Georginio Wijnaldum revient au PSG cet été, mais pourrait ne pas s’y éterniser une nouvelle fois. Pour L’Equipe, le Néerlandais a clairement fait savoir que la balle était dans le camp du club pour la suite des opérations.

Georginio Wijnaldum était arrivé libre de tout contrat en provenance de Liverpool à l’été 2021. Il était supposé amener de la variété et de l’activité dans l’entrejeu du PSG au vu de sa polyvalence. Néanmoins, l’international néerlandais n’a jamais fait son trou et a finalement été prêté à la Roma l’été dernier pour l’intégralité de la saison. Blessé au tibia pendant une bonne partie de l’exercice, Wijnaldum ne reste pas à Rome et effectuera son retour au PSG à la reprise de l’entraînement début juillet.

«Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées»

Et maintenant ? Invité par L’Équipe à s’exprimer sur sa situation personnelle et la suite des opérations, Georginio Wijnaldum n’a pas caché être dans le flou et notamment en raison de l’incertitude qui a plané ces derniers temps sur l’identité de l’entraîneur pour la saison prochaine. « Si je connais déjà mon avenir ? Pas encore. Je dois voir avec eux. Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées. On verra à ce moment-là. On voit dans les médias qu'il va y avoir un nouvel entraîneur (Luis Enrique), mais ça ne semble pas tout à fait clair ».

Rester au PSG ? Wijnaldum pose sa condition