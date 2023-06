Une star dit non au PSG... à cause de l’entraîneur

Pierrick Levallet

À la recherche d'un nouvel entraîneur pour remplacer Christophe Galtier, le PSG s'est longtemps intéressé à Julian Nagelsmann. Finalement, l'entraîneur allemand ne rejoindra pas le club de la capitale et il l'aurait fait savoir à quelques joueurs, dont Ilkay Gündogan. Pour cette raison, le milieu de terrain de 32 ans aurait décliné l'offre parisienne sur le mercato.

Ce n’est plus un secret, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Si le plan initial était de poursuivre avec lui, Luis Campos a fini par se faire une raison comme Le10Sport.com a pu vous le révéler. Le conseiller football parisien lui cherche désormais un successeur. Dans cette optique, le nom de Julian Nagelsmann est revenu assez souvent.

PSG : Une star va signer, les coulisses sont dévoilées https://t.co/5RKJPB8gIo pic.twitter.com/47GCVp6saW — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Nagelsmann a dit non au PSG

Cependant, le technicien allemand ne débarquera au PSG cet été. Julian Nagelsmann aurait fait part de sa décision à la direction parisienne il y a quelques temps déjà. Dans la foulée, l’ancien coach du Bayern Munich aurait appelé quelques joueurs pour leur faire savoir qu’il n’allait pas signer dans la capitale.

Direction le Barça pour Gündogan