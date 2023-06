Transferts : Offensive lancée pour une star, l’OM est sous pression

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’une première saison remarquable, avec 18 réalisations au compteur toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez a le choix pour son avenir, l’Olympique de Marseille espérant conserver son attaquant. Si l’optimisme régnait il y a encore quelques semaines dans la cité phocéenne, le doute existe désormais alors que le dossier traîne en longueur.

Que va décider Alexis Sanchez pour son avenir ? Arrivé libre en provenance de l’Inter l’été dernier, l’attaquant chilien n’a pas mis longtemps avant de faire taire les plus sceptiques, inscrivant 14 buts en Ligue 1, avec 3 passes décisives au compteur. Pablo Longoria espère ainsi poursuivre l’aventure avec son joueur, qui a la main pour son avenir.

Le doute s’installe pour Alexis Sanchez

Alexis Sanchez dispose en effet d’une clause dans son contrat lui permettant de renouveler son bail d’une saison. L’OM espère voir le joueur lever cette option et lui a fait savoir, mais le principal concerné semble plus hésitant, lui qui suscite l’intérêt de l’Arabie saoudite. Si l’optimisme régnait ces dernières semaines, on se montre désormais plus prudent au sein du club phocéen.

Son agent est plus distant