Mercato : Le boss de l’OM retourne sa veste, la vérité éclate

Alors qu’il était libre de tout contrat depuis un an et qu’il aurait déjà été une piste pour la succession de Jorge Sampaoli, Marcelino ne semble pas avoir été la priorité de Pablo Longoria pour le remplacement d’Igor Tudor, en raison de sa proximité avec l’entraîneur espagnol. Tout a changé, La Provence dévoile les coulisses de cette opération.

Avant même la dernière journée de championnat finalement perdue par l’OM à domicile face au Stade Brestois (2-1), Pablo Longoria savait qu’il allait passer des vacances mouvementées en raison de son obligation de trouver un successeur à Igor Tudor sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille. Pendant près de trois semaines, le président du club phocéen a scruté le marché, a essuyé deux échecs dans les dossiers Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, avant de finalement mettre la main sur Marcelino.

Longoria ne voulait pas nommer son ami entraîneur de l’OM

Néanmoins, La Provence affirme ce jeudi dans ses colonnes du jour que Pablo Longoria aurait été initialement réticent à l’idée de nommer Marcelino, son ami de longue date qui l’avait même hébergé à l’été 2006 et avec qui il a partagé deux expériences à Huelva et au FC Valence. Mais finalement, le choix du président de l’OM s’est porté sur Marcelino et ce, pour plusieurs raisons.

Sa réputation, sa relation avec Longoria, et son investissement : Les raisons du choix Marcelino dévoilées