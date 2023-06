PSG : Réunion au sommet pour ce transfert à 180M€

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant lors de ce mercato estival, le PSG multiplie les pistes et s’intéresse notamment à Victor Osimhen. En plus d’être très courtisé, l’international nigérian est retenu par Naples, qui ne souhaite pas se séparer de son attaquant cet été. Les Azzurri essaient de prolonger son contrat et une réunion en ce sens devrait se tenir ce week-end.

En attendant l’annonce de son prochain entraîneur qui devrait, sauf retournement de situation, être Luis Enrique, le PSG est toujours en quête d’un attaquant. Dans cette optique, plusieurs noms sont sur la liste du club de la capitale, notamment ceux de Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Harry Kane ou bien Victor Osimhen.

Un joueur de Deschamps attendu au PSG, c’est imminent https://t.co/7W1qtOueuB pic.twitter.com/qpb5RPh3JN — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Naples demande 180M€

En ce qui concerne l’international nigérian, Naples réclamerait 180M€ pour s’en séparer. Luis Campos l’apprécie, mais le PSG n’aurait pas l’intention de surpayer des joueurs pour se renforcer cet été, comme l’indique Benjamin Quarez du Parisien . Dans le même temps, le champion d’Italie espère encore prolonger Victor Osimhen, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2025.

Réunion ce week-end pour la prolongation d’Osimhen