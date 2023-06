Panique au PSG, un crack affole le mercato

Thomas Bourseau

Le PSG serait susceptible de tenter de rapatrier Xavi Simons cet été. Néanmoins, la concurrence en Allemagne et en Angleterre compliquerait la donne. Pour autant, il se pourrait que Simons, malgré la volonté du PSV Eindhoven de le conserver, finisse par claquer la porte. Explications.

Xavi Simons a estimé ne pas avoir suffisamment eu sa chance au PSG la saison passée pour décider d’y prolonger son contrat. Résultat, l’international néerlandais de 20 ans s’engageait à l’été 2022 au PSV Eindhoven où il a explosé aux yeux de l’Europe. Au point d’inciter le PSG à le rapatrier et notamment grâce à une clause de rachat s’élevant à 6M€ de manière temporaire (du 1er au 31 juillet selon Fabrizio Romano). D’après L’Equipe , le Paris Saint-Germain n’aurait qu’à débourser la somme de 4M€, les 2M€ restants devant être payés par le PSV Eindhoven directement à Xavi Simons.

L’Angleterre et l’Allemagne lui font les yeux doux, le PSV prêt à blinder Xavi Simons

Pour ce faire, il faudrait déjà que Xavi Simons donne son aval. Et au vu de sa cote sur le marché, rien ne laisse entendre qu’il acceptera de retourner au PSG. Et pour cause, d’après The Athletic, Xavi Simons aurait des courtisans dans l’élite du football anglais, mais aussi en Allemagne en Bundesliga. A l’instant T, le PSG ne serait donc pas dans une position idéale pour s’attacher ses services. D’autant plus que The Athletic affirme que le PSV Eindhoven aimerait le conserver. Quitte à lui offrir une prolongation pour son contrat expirant en juin 2027 avec une hausse de salaire.

«Si le défi n'est pas là... il en a besoin pour son développement. Il veut jouer la Ligue des champions»