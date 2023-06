Transferts : Mourinho a donné un gros coup de main au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG l’été dernier, Georginio Wijnaldum n’entrait pas dans les plans de Christophe Galtier. Le milieu de terrain néerlandais avait donc intégré le loft avant de finalement partir en prêt du côté de l’AS Rome, et il annonce que José Mourinho a joué un rôle décisif pour son mercato.

Comme de nombreux éléments indésirables (Paredes, Kehrer, Icardi, Diallo, Kurzawa, Ander Herrera, Gueye…), Georginio Wijnaldum avait subi de plein fouet la nomination de Luis Campos et Christophe Galtier au PSG à l’été 2022. Après seulement une saison passée dans les rangs du club parisien, le milieu de terrain néerlandais avait été placé dans le loft et était prié de se trouver un nouveau point de chute loin du PSG, ce qu’il a réussi à faire avec son départ en prêt à l’AS Rome.

« Un bon feeling » avec Mourinho

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, Georginio Wijnaldum livre les coulisses de son départ forcé du PSG l’été dernier et assure que José Mourinho a joué un rôle primordial dans sa signature à l’AS Rome : « Pour être honnête, je n'ai jamais de premier choix. Je suis une personne qui garde toujours toutes ses options ouvertes. Rome a été l'équipe qui m'a montré le plus d'intérêt, surtout quand j'ai parlé avec Mourinho. J'ai eu un bon feeling et j'ai décidé que je voulais aller à Rome », indique Wijnaldum.

Mourinho-Wijnaldum, un lien spécial