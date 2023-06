Éjecté par l’OM, il s’enflamme pour la nouvelle recrue

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après un bref passage peu concluant de six mois à l’OM, Cédric Bakambu avait été poussé vers la sortie à l’été 2022. Mais le buteur congolais, qui ne semble pas rancunier envers le club phocéen, s’enflamme pour l’arrivée imminente de Marcelino, son ancien mentor, au poste d’entraîneur de l’OM.

Ça bouge déjà à l’OM en cette période de mercato estival ! En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de certains joueurs actuels de l’effectif (Alexis Sanchez, Guendouzi), le club phocéen était en quête de son nouvel entraîneur depuis plusieurs semaines avec le départ d’Igor Tudor. Et la direction de l’OM a fini par trouver son bonheur.

Marcelino arrive à l’OM

En effet, après avoir largement sondé le marché (Gallardo, Galtier, Paulo Fonseca), l’OM a fini par trouver un accord avec Marcelino. Le technicien espagnol, passé notamment par le FC Séville, Villarreal, le FC Valence et l’Athletic Bilbao, sera donc le prochain entraîneur du club phocéen avec un contrat de deux ans à la clé.

Marcelino 🤩Cette fois c'est la bonne @Bodj94 🤝 https://t.co/OblGRmYfeJ — Cédric Bakambu (@Bakambu17) June 21, 2023

Bakambu valide déjà