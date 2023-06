PSG : Un mensonge est révélé, ça va bouger pour Mbappé

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré l’arrivée de Joselu, Florentino Pérez a annoncé qu’il n’y aurait pas d’autres recrues au Real Madrid cet été. Mais cela ne serait en réalité qu’une stratégie de la part de la Casa Blanca, qui travaillerait dans l’ombre afin de s’attacher les services d’un attaquant. Dans cette optique, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, serait la priorité des Merengue.

« Oui c’est bouclé pour Joselu, il arrivera la semaine prochaine. Mais personne d’autre n’arrivera après lui cet été . » Dimanche dernier, Florentino Pérez a annoncé que Joselu serait la dernière recrue du Real Madrid lors de ce mercato estival. Une affirmation pour le moins surprenante, les Merengue ayant notamment perdu Karim Benzema. Mais d’après la Cadena SER , cela ne serait en réalité qu’un stratagème du président du Real Madrid. Ce qui arrangerait le PSG pour Kylian Mbappé...

« Le Real Madrid joue au football sur le terrain et aux échecs dans les bureaux »

« Je pense que les Madrilènes vont encore bouger l'effectif avant la fermeture du marché », a déclaré Pacojo Delgado dans l’émission SER Deportivos . « Le Real Madrid joue au football sur le terrain et aux échecs dans les bureaux. S'il dit qu'il ne veut pas signer, les prix baissent et il pourrait attendre, oui, plus longtemps que prévu pour se renforcer et le faire comme il l'a fait avec Bellingham pour beaucoup. Pour ceux qui écoutent “SER Deportivos”, nous avons déjà raconté avec Bellingham comment la signature s'est déroulée dans l'ombre . »

Mbappé en priorité, Kane en plan B